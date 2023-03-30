Лишь 12% барнаульцев не поддерживают идею сократить рабочую неделю до 36 часов

Идея подразумевает обычный график, но с сокращенной до обеда пятницей Фото: Олег УКЛАДОВ

Только 12% жителей Барнаула не поддерживают идею комитета Госдумы о сокращении рабочей недели до 36 часов. Соответствующий опрос провел портал SuperJob.

79% горожан такая инициатива приходится по душе. 81% респондентов отметили, что за укороченную неделю они смогут выполнять столько же работы, сколько и за 40-часовую. Лишь 14% респондентов считают, что им 36 часов не хватит.

Причем чаще инициативу поддерживают дамы, они же чаще, чем мужчины, считают, что им хватит 36 часов на выполнение рабочих обязанностей.

Напомним, идея подразумевает обычный график, но с сокращенной до обеда пятницей.