На Алтае разрешили использовать электронное голосование на выборах

При обычном голосовании бюллетени скидывают в прозрачные урны и потом подсчитывают Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского Заксобрания ввели возможность использования электронного голосования на выборах, передает Толк.

Поправки в краевое законодательство в окончательной редакции приняли на сессии 30 марта. За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов, против — 21, воздержались – 3.

Отмечается, что у депутатов по этому вопросу разгорелись споры. Так, депутат фракции КПРФ Антон Арцибашев заявил, что при обычном голосовании бюллетени скидывают в прозрачные урны и потом подсчитывают. При электронном же голосовании бюллетени анонимизируются и зашифровываются. Поэтому не понятно, каким образом будет идти наблюдение.

Вице-спикер и глава «правового» комитета АКЗС Денис Голобородько в ответ пояснил, что процедура предусматривает наличие так называемых технических наблюдателей. И у каждой партии есть такие специалисты, которые смогут принять участие в контроле за дистанционным голосованием.