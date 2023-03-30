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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:51

Административное здание с ФАПом и библиотекой полыхало в алтайском селе

Прокуратура проводит проверку
Александра Сапожкова
Площадь пожара превысила 350 квадратных метров

Площадь пожара превысила 350 квадратных метров

Фото: Олег УКЛАДОВ

30 марта в селе Малиновка Алейского района на ул. Центральной около 11 часов утра горело административное здание. По поручению прокурора края Антона Германа по факту сейчас проводится проверка.

Как сообщили в ведомстве, площадь пожара превысила 350 квадратных метров. Причина происшествия и условия возгорания устанавливаются. Поскольку в административном здании, помимо прочего, располагаются ФАП и библиотека, будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников учреждений.

Проведение проверки продолжается.