Административное здание с ФАПом и библиотекой полыхало в алтайском селе

Площадь пожара превысила 350 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ

30 марта в селе Малиновка Алейского района на ул. Центральной около 11 часов утра горело административное здание. По поручению прокурора края Антона Германа по факту сейчас проводится проверка.

Как сообщили в ведомстве, площадь пожара превысила 350 квадратных метров. Причина происшествия и условия возгорания устанавливаются. Поскольку в административном здании, помимо прочего, располагаются ФАП и библиотека, будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников учреждений.

Проведение проверки продолжается.