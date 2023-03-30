130 полицейских на Алтае ежедневно охраняют военкоматы

Ххрана военкоматов – это серьезное отвлечение сотрудников полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 130 сотрудников полиции ежедневно и круглосуточно охраняют военкоматы. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян в докладе на сессии Алтайского заксобрания, пишет Толк.

По его словам, в регионе имели место случаи посягательства на казенные учреждения и здания госвласти. Например, одно учреждение подожгли в Рубцовске.

- Только благодаря бдительности сотрудников удалось обнаружить и локализовать очаг возгорания, – отметил Андрей Подолян.

Он подчеркнул, что охрана военкоматов – это серьезное отвлечение сотрудников. Однако такую работу будут продолжать.

Также начальник полиции сообщил, что в минувшем году втрое увеличен штат отрядов особого назначения «Гром». А личный состав прошел специальную подготовку.

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