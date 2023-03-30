Машина ДПС с проблесковыми маячками угодила в ДТП в Барнауле

По факту проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

30 марта около 7 часов утра в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля ДПС, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла на пр. Калинина, в районе дома № 26/2. Предварительно установлено, что экипаж на автомобиле Hyundai Solaris ехал в сторону ул. Аносова по полосе встречного движения по служебной необходимости. У автомобиля были включены проблесковые маячками и звуковой сигнал.

- При въезде на перекресток пр. Калинина – С. Западная на запрещающий сигнал светофора патрульный автомобиль допустили столкновение с Toyota Corolla Fielder под управлением водителя 1991 года рождения - он выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в ГИБДД.

По факту проводится проверка. В результате ДТП пострадавших нет.

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