На Алтае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов

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В Алтайском крае начнут производить вагоны для перевозки скоропортящихся грузов. Как рассказал губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале, речь идет о предприятии «Алтайвагон».

В настоящий момент компания является одним из ведущих вагоностроительных предприятий. Новая линейка уже получила сертификат соответствия Таможенного союза, что подтверждает соответствие продукции техтребованиям. Предприятие выпускает уже больше 20 моделей вагонов и производит 9 тысяч вагонов в год.

- Предприятия, которые стремятся к постоянному развитию, вдвойне приятно поддерживать. В прошлом году «Алтайвагон» получил по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 миллионов рублей, - отметил Виктор Томенко.

Также заводу выделен льготный займ – 150 млн рублей под 1% годовых на модернизацию производства.