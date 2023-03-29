Суд на Алтае обязал ЦРБ выдать медикам спецодежду

В судебном заседании установлено, что ответчик не бездействует Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд Немецкого национального района обязал Центральную районную больницу выдать сотрудникам спецодежду, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В релизе говорится, что медики состоят в трудовых отношениях с ЦРБ и имеют право на получение бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

- Представитель ЦРБ не согласился с требованием о признании бездействий, поскольку работников одеждой обеспечивали, оплачивали покупку ими специальной одежды. В судебном заседании установлено, что ответчик не бездействует, а принимает меры к исполнению своих обязанностей - ЦРБ оказывала финансовую помощь для приобретения спецодежды работникам скорой помощи, выдавала работникам костюмы «скорая помощь» в 2018 и 2022 годах, - говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге суд обязал в течение двух месяцев обеспечить работников специальной одеждой, с чем представитель ответчика согласился.

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