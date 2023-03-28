В Бийске ректора подозревают в поборах в стенах вуза

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

Ректора одного из бийских вузов подозревают в превышении должностных полномочий, в том числе из корыстных побуждений.

Следствие выяснило, что с 2021 по 2022 год ректор требовала от двух своих подчиненных передавать ей стимулирующую часть зарплаты.

– Общая сумма незаконно истребованных частями денежных средств составила более 1 миллиона 590 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о ее заключении под стражу. Расследование продолжается.