Контрактная площадка «Эвалар» показала четырехкратный рост

С учетом динамичного развития данного бизнес-подразделения, для его управления создано отдельное юридическое лицо – ООО «Фарминтегро».

Как отмечают аналитики «Эвалар», на сегодняшний день развитие СТМ стало одним из ключевых векторов маркетинговой политики аптечных сетей в категории БАД. Этот сегмент вырос с 1,7 млрд в 2018 году до 13 млрд рублей в 2022 году (DSM). Аптечные сети сужают ассортимент брендированной продукции, делая ставку на СТМ. В некоторых аптечных сетях категория БАД представлена исключительно в виде СТМ.

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева отметила, что компания стремится вести максимально гибкую политику во взаимодействии с разными каналами продаж, именно поэтому в 2019 году была запущена работа контрактной площадки: «Мы внимательно следим за ситуацией в аптечной рознице и 4 года назад мы начали работу как контрактная площадка. У нас это направление по итогам 2022 года выросло +297% (ДСМ), и это бизнес-подразделение у нас теперь выведено в отдельное юрлицо «Фарминтегро».

В то же время спикер подчеркнула важность сохранения баланса между брендированной продукцией и СТМ в ассортименте аптек: «Поскольку в фарме очень высока сила бренда, то переключение на СТМ дается часто непросто. Важно держать баланс между брендированный продукцией и СТМ во избежание оттока трафика».