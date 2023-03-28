На Алтае женщина сдала в пункт выдачи товаров свою старую одежду

Подозреваемую задержали в считанные часы Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летняя жительница Камня-на-Оби обманула сотрудницу пункта выдачи товаров известного маркетплейса, и сдала свои старые вещи под видом новых.

Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» установили, что женщина сделала на сайте заказ вещей на сумму больше 20 тысяч рублей. Когда пришло оповещение о доставке, она пришла в пункт выдачи, но прежде чем забрать товар, решила его примерить.

– Под видом того, что якобы примеряет их, она переоделась. После чего сдала пакеты со своей одеждой обратно менеджеру, а потом спешно удалилась, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленницу удалось установить буквально в считанные часы. Ее задержали и допросили. Отпираться она не стала и сказала, что просто хотела обновить гардероб к приходу весны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.