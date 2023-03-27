Похолодание до -18 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Холоднее всего станет 31 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью местами столбики термометров опустятся до -18 градусов. Об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра

До 29 марта включительно в Алтайском крае будет тепло. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Столбики термометра устремятся вниз уже 30 марта из-за арктического антициклона. Ночью и ожидается -2…+3 градуса, а днем до - 7 градусов с похолоданием.

Холоднее всего станет 31 марта. Местами ночью по региону будет до -18 градусов, днем же прогнозируют до -7 градусов. К счастью, похолодание будет кратковременным, уже со 2 апреля в регионе потеплеет.