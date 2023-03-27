Губернатор Томенко вручил барнаульцам ключи от квартир в новом доме Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил барнаульцам ключи от квартир в новом доме, который построили для переселенцев из ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построили в рекордные сроки. Разрешение на строительство выдали в июне 2022 года, а в эксплуатацию здание сдали уже в январе 2023 года. Строительство десятиэтажного дома осуществляла компания «Шотландия», входящая в ГК «Союз» Владимира Отмашкина.

Всего в доме 72 квартиры, из которых 18 приобретено в собственность Алтайского края для передачи детям-сиротам, ещё 52 предусмотрены для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. В квартирах выполнена внутренняя отделка, есть вся необходимая сантехника и электроплиты.

В 2021 году было принято решение об ускорении расселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, по краевой программе. Завершить ее планируется вместо 2025 года уже в текущем году.

– Программа рассчитана до 2025 года, но в 2021 году мы приняли решение поскорее её провести и следующий этап, потому что много домов, к сожалению, признаны также аварийными уже после 1 января 2017 года. Они есть и в городе, и в населенных пунктах края в целом. Надо переходить уже на следующий этап - до конца 2023 года задача перед городскими властями стоит и при поддержке края работы будут выполнены. И вот таких счастливых, на мой взгляд, примеров будет много, – сказал Виктор Томенко.

С новосельем барнаульцев поздравил и мэр краевой столицы Вячеслав Франк. Ранее от отмели, что появление дома – хороший пример продуктивного диалога власти и бизнеса. Такую практику планируют продолжать и в будущем.

Добавим, что всего в Алтайском крае с 2019 года расселено более 100 тыс. кв.м аварийного жилья на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Каменского и Мамонтовского районов. В новые квартиры смогли переехать почти 7 тысяч человек.