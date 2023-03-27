На Алтае снова пытаются продать имущество отопительного предприятия

Цену снизили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде МУП «Теплосбыт» вновь пробует продать имущественный комплекс в рамках банкротства организации. Об этом пишет Банкфакс.

Все котельные с оборудованием и теплосетями выставили на торги за 354,8 млн рублей. Ранее их пытались продать почти на 40 млн рублей дороже, однако сейчас цену снизили. Заявки от желающих принимают до 2 мая, а победителя определят 4 мая.

Согласно условиям данного конкурса, покупатель должен заключить соглашение с городской администрацией об обеспечении муниципалитета теплом. В случае нарушения, по решению суда договор купли-продажи могут расторгнуть и комплекс получит администрация.

При этом у властей есть право имущественного приобретения.