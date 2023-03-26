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НовостиПроисшествия26 марта 2023 3:12

В 2022 году на Алтае возбудили девять дел за дискредитацию армии

Также выявили 153 правонарушения экстремистской направленности
Александра Сапожкова
Два из уголовных дел уже направили в суд с обвинительными заключениями

Два из уголовных дел уже направили в суд с обвинительными заключениями

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 уголовных дел возбудили регионе в 2022 году за дискредитацию российской армии. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по краю Андрея Подоляна.

Также полиция в минувшем году дополнительно пресекла 36 правонарушений по фактам дискредитации. А два из уголовных дел уже направили в суд с обвинительными заключениями.

Плюс к этому силовики зарегистрировали 10 преступлений террористического характера, возбудили 182 уголовных дела по фактам «телефонного терроризма»,153 административных правонарушения экстремистской направленности.

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