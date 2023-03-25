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НовостиДом. Семья25 марта 2023 10:16

В Алтайском крае лебеди покидают незамерзающее озеро Светлое и летят в тундру

Они будут там строить гнезда и выводить птенцов
Вера Березовская
На озере Светлое зимовали больше тысячи лебедей

На озере Светлое зимовали больше тысячи лебедей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимовавшие на незамерзающих водоемах в Советском районе лебеди-кликуны покидают Алтайский край. Об этом сообщают в Минприроды региона.

На озере Светлом зимовали больше тысячи лебедей. Теперь осталось около 50 птиц. С наступлением весны пернатые улетают в тундру. Там они будут строить гнезда и выводить птенцов, а ближе к зиме вновь вернутся на Алтай пережидать холода.

Всего на территории Лебединого заказника отмечено 1216 лебедей-кликунов, из них на озере зимует 1089. В этом году также видели одного лебедя-шипуна. Кряквы насчитано всего 647 особей, из них на озере Светлом – 474. Гоголей установлено 152 особи. Также отмечен большой крохаль – 15 особей, орлан-белохвост и одна оляпка обыкновенная.