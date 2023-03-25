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НовостиПроисшествия25 марта 2023 4:49

Кипячение бутылочки для смеси привело к попаданию в больницу двух детей в Барнауле

Квартиру заволокло едким дымом
Вера Березовская
Женщина и дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии

Женщина и дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле двое детей попали в больницу после того, как их мать поставила кипятить бутылочку из-под молочной смеси. По данным РЕН ТВ, уставшая женщина оставила кипятить тару в кастрюле с водой, но забыла выключить плиту.

Инцидент произошел ночью 23 марта. Младенец плакал, мать отвлеклась от кипячения бутылочки и начала его укачивать. После она сама заснула.

Спустя час в квартире завыла пожарная сигнализация. Комнаты к этому моменту заволокло дымом. Женщина сняла кастрюлю и залила водой.

Мать с новорожденным и его 7-летним братом доставили в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.