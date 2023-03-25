Кипячение бутылочки для смеси привело к попаданию в больницу двух детей в Барнауле

Женщина и дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле двое детей попали в больницу после того, как их мать поставила кипятить бутылочку из-под молочной смеси. По данным РЕН ТВ, уставшая женщина оставила кипятить тару в кастрюле с водой, но забыла выключить плиту.
Инцидент произошел ночью 23 марта. Младенец плакал, мать отвлеклась от кипячения бутылочки и начала его укачивать. После она сама заснула.
Спустя час в квартире завыла пожарная сигнализация. Комнаты к этому моменту заволокло дымом. Женщина сняла кастрюлю и залила водой.
Мать с новорожденным и его 7-летним братом доставили в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.