Кипячение бутылочки для смеси привело к попаданию в больницу двух детей в Барнауле

Женщина и дети сейчас находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле двое детей попали в больницу после того, как их мать поставила кипятить бутылочку из-под молочной смеси. По данным РЕН ТВ, уставшая женщина оставила кипятить тару в кастрюле с водой, но забыла выключить плиту.

Инцидент произошел ночью 23 марта. Младенец плакал, мать отвлеклась от кипячения бутылочки и начала его укачивать. После она сама заснула.

Спустя час в квартире завыла пожарная сигнализация. Комнаты к этому моменту заволокло дымом. Женщина сняла кастрюлю и залила водой.

Мать с новорожденным и его 7-летним братом доставили в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.