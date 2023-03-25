До +15 будет в Алтайском крае 25 марта 2023

В среднем по краю днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

25 марта в Алтайском крае установится плюсовая температура. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среднем по краю днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. В предгорьях потеплеет до +15. Без осадков. В утренние часы местами в предгорьях туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы достигнут до 12 м/с.

В Барнауле днем по прогнозу обещают от +6 до +8 градусов. Без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.