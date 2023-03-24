Пятерых жителей Алтая осудили за мошенничество с маткапиталом

Некоторых освободили от лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятерых жителей Рубцовска осудили за мошенничество с маткапиталом, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в группировку входили председатель потребительского кооператива, директор ООО и риэлторы. Они предоставляли в пенсионный фонд и соцзащиту документы, которые содержали ложные сведения о предоставлении займов гражданам, имеющим право на маткапитал. А также о приобретении этими гражданами недвижимости по завышенной стоимости, равной маткапиталу. В итоге в учреждениях давали положительные результаты о распоряжении капиталом.

Таким образом, осужденные похитили около 30 млн рублей, выделенные по сертификатам.

Членов группы осудили на разные сроки - от двух лет условно до четырех лет лишения свободы. А также присудили им крупные штрафы - 300 и 500 тыс. рублей. Однако некоторых освободили от заключения, так как им зачли сроки содержания под стражей и домашним арестом. А некоторых освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.