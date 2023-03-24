Мужчину на Алтае признали виновным в гибели полугодовалой дочери в ДТП

Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жителя Петропавловского района признали виновным в ДТП, в котором погибла его полугодовалая дочь, сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, вечером 29 августа минувшего года нетрезвый мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате его дочь скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

- При этом ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления, - отметили в ведомстве.

Отец полностью признал свою вину. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года.

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