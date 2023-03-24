В 2022 году жители Алтая накупили «ювелирки» на 2,8 млрд рублей

На первом же месте - Красноярский край. Там на украшения потратили 5,9 млрд рублей Фото: Антонина Лышова

Алтайский край вошел в число лидеров по объему продаж ювелирных изделий в России, сообщает InfoPro54.ru.

По данным экспертов аналитического центра компании SOKOLOV, в 2022 году жители края накупили ювелирных изделий на 2,8 млрд рублей. Это пятое место в России. На первом же месте - Красноярский край. Там на украшения потратили 5,9 млрд рублей.

Также в пятерке лидеров Иркутская область — 5,3 млрд рублей (второе место), Новосибирская область —5,2 млрд рублей (третье место) и Кузбасс — 4 млрд рублей и четвертое место

Как отметила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова, 2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России ювелирных брендов luxury-сегмента. Еще один важный тренд - растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий.