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НовостиОбщество24 марта 2023 1:38

Почти 6 млрд рублей выделят Алтаю на дороги и коммунальные объекты

В регион уже поступил 1 млрд 103 млн рублей
Александра Сапожкова
Всего на реализацию инфраструктурных проектов региону на 2022-2024 годы выделят 12 млрд 313 млн рублей

Всего на реализацию инфраструктурных проектов региону на 2022-2024 годы выделят 12 млрд 313 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из федерального бюджета в 2023 году Алтайскому краю на строительство, реконструкцию и капремонт автодорог и объектов коммунальной инфраструктуры выделят 5 млрд 746 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

- Самые масштабные проекты - это реконструкция путепроводов по пр. Ленина через ж\д пути в Барнауле и объездная дорога в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами, - уточнили в правительстве.

Отмечается, что в край уже поступил 1 млрд 103 млн рублей. Всего на реализацию инфраструктурных проектов региону на 2022-2024 годы выделят 12 млрд 313 млн рублей бюджетных кредитов.