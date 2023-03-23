Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 марта 2023 11:10

Мэр Бийска отчитался перед депутатами об итогах работы мэрии

Депутаты единогласно приняли отчет
Герман Архаров
Виктор Щигрев

Виктор Щигрев

Фото: пресс-службы администрации Бийска

23 марта прошла сессия Бийской гордумы, на которой глава алтайского наукограда Виктор Щигрев доложил депутатам о результатах работы мэрии. Об этом сообщает городская администрация.

Виктор Щигрев, в частности, рассказал о реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ. Благодаря этому удалось обновить материальную базу социальной сферы, а также провести ремонт дорог.

Общий объем доходов бюджета Бийска составил 6,2 млрд рублей.

Депутаты единогласно приняли отчет Виктора