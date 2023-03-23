Барнаульцев рассмешила «доска позора» в зоопарке

Ранее на «доске позора» был медведь Жорикович Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей краевой столицы рассмешила «доска позора» в барнаульском зоопарке. Снимок стенда разместили в группе «Инцидент Барнаул».

На доске находятся снимки животных, которые любят пакостить. Например, сейчас там есть фото павлина Сахарка. Свободолюбивая птица любит сбегать из вольера и наведываться к другим питомцам.

Также на стенде находится снимок верблюдихи Вики, которая любит плевать в ветеринарного врача.

Добавим, что «доска позора» появилась в зоопарке еще в 2021 году. За это время на ней успели разместить снимки разных животных, в числе которых медведь Жорикович.