Алтай-Кокс поддержал литературный конкурс

Фото: из архива компании

В этом году в литературном фестивале приняли участие 210 школьников и преподавателей Заринска. Вместе с преподавателями ученики представили на суд жюри 87 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, печатная и тележурналистика.

Победителями в своих возрастных категориях стали Виктория Матвеева, Диана Волобуева, Злата Пенкина, Павел Пацель, Константин Кандаков, Анастасия Азизова, Лилия Карпюк, Максим Князев, Татьяна Николаева, другие учащиеся заринских школ и преподаватели.

Корпоративные подарки от Алтай-Кокса вручили всем победителям конкурса.