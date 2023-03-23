Финансирование мероприятий нацпроекта «Культура» в 1,5 раза увеличат на Алтае

Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В этом году инвестиции по нацпроекту «Культура» в Алтайском крае вновь увеличатся и составят почти 500 млн рублей. Об этом во время расширенного заседания профильного министерства рассказал глава региона Виктор Томенко.

В прошлом году сумма поддержки по нацпроекту составила 319,3 млн рублей, а в этом она увеличится в 1,5 раза будет равняться почти 500 млн рублей. Из этих денег более 200 млн выделили из краевого бюджета на софинасирование.

За последние 5 лет в Алтайском крае поэтапно наращивались объемы вложения средств в объекты культуры. Всего построили и капитально отремонтировали более 100 объектов культуры, большая часть которых – объекты муниципального уровня

Виктор Томенко поставил задачу сохранить лидирующие позиции региона в сфере культуры