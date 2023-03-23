Взятку в 4 тысячи долларов предлагали иностранцы алтайскому таможеннику

Фото: алтайская таможня

В Республике Алтай таможеннику хотели дать взятку в 4 тысячи долларов США. Мужчина отказывался от денег, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое граждан Республики Казахстан предложили 4 тысячи долларов сотруднику таможни за перемещение автомобилей из Монголии в Казахстан через Россию без оформления временного ввоза в установленном порядке.

– После передачи взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни, – добавили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Уголовное дело направили в суд.