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НовостиОбщество23 марта 2023 7:49

Взятку в 4 тысячи долларов предлагали иностранцы алтайскому таможеннику

Мужчина не взял деньги
Герман Архаров
Фото: алтайская таможня

Фото: алтайская таможня

В Республике Алтай таможеннику хотели дать взятку в 4 тысячи долларов США. Мужчина отказывался от денег, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое граждан Республики Казахстан предложили 4 тысячи долларов сотруднику таможни за перемещение автомобилей из Монголии в Казахстан через Россию без оформления временного ввоза в установленном порядке.

– После передачи взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни, – добавили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Уголовное дело направили в суд.