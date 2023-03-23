На Алтае хотят узаконить новые правила декларирования депутатских доходов

АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

30 марта в АКЗС рассмотрят поправки в региональный закон о статусе депутата. В частности, хотят ввести послабления для публикации деклараций о доходах, а также возможность лишать мандатов за прогулы. Проект закона разместили на сайте парламента Алтайского края.

Законопроектом предлагается упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера депутатами АКЗС, а также членов их семей. Ранее подобное решение приняли на федеральном уровне.

В случае принятия нормы в АКЗС, подавать декларации нужно будет в течение четырех месяцев со дня избрания. После этого лишь в случае крупных сделок, суммы которых превышают общий доход депутата или супруги (супруга) за три предшествующих года.

– На сайте АКЗС предлагается размещать обобщенную (статистическую) информацию о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также предлагают расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. Мандата могут лишить из-за отсутствия народного избранника без уважительных причин на всех заседаниях законодательного органа в течение шести месяцев подряд.