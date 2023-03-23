В Барнауле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

Сотрудницу банка наградили Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле работница банка помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников и сохранить сбережения. Об этом сообщает региональное управление МВД

По предварительной информации, 73-летней женщине позвонил незнакомец, который представился работником кредитной организации. Он спросил, сколько денег лежит на счету, а узнав, что сумма составляет 700 тысяч рублей заявил, что средства хотят украсть.

- Взволнованная женщина приехала в один из банковских офисов и попыталась снять все деньги, однако специалист банка распознала схему обмана и постаралась объяснить клиентке, что ее средствами, вероятно, пытаются завладеть мошенники, - пояснили в ведомстве.

В итоге пенсионерка поняла, что чуть было не стала жертвой обмана. Сотрудницу банка наградили благодарственным письмом.

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