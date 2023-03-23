В алтайском минстрое раскрыли доходы руководителей предприятий

Зарплаты в разных учреждениях отличаются Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края раскрыло информацию о доходах руководителей подведомственных предприятий. Данные о зарплатах разместили на сайте ведомства.

Если говорить о высоких доходах, то из документа следует, что заместитель организации «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Анатолий Колупаев каждый месяц получал 174,8 тысячи рублей, а заместитель Василий Столяров 169,5 тысяч. При этом директор этого учреждения Александр Морозов в среднем за месяц в прошлом году заработал 162,5 тысячи рублей.

Что касается наименьших заработков, то в качестве примера можно привести учреждение «Региональное жилищное управление». Начальник Андрей Третьяков в среднем за месяц заработал по 101,7 тысячи рублей. А его первым замам Александру Хайдукову и Алексею Медведеву выплатили по 72,6 и 74,2 тысячи рублей.

Доходы других людей можно посмотреть в документе, размещенном на официальном сайте ведомства.