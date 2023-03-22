1 апреля в Барнауле начнут принимать заявления на зачисление в 1 класс

Заявления принимают до 30 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Барнауле начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек.

– Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении (на 1 сентября 2023 года) детьми возраста 6,6 лет и не позднее 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, - поясняют в администрации города.

Подать заявление на зачисление можно до 30 июня. Первоочередное право имеют дети, проживающие на закрепленной территории. Перечень образовательных организаций можно найти в приказе комитета по образованию Барнаула.

Прием заявлений от родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября.

Заявления принимаются через Госуслуги, через Портал образовательных услуг Алтайского края, лично в образовательную организацию или по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

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