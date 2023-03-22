На Алтае водитель лишился автомобиля из-за пьяной езды

Суд признал водителя виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае водитель Toyota Wish лишился своего автомобиля, так как сел за руль пьяный, да еще и без прав.

Некоторое время назад мужчина уже был лишен прав, но как показала жизнь, на путь исправления он не встал и вновь руки потянулись к рулю, да еще и в нетрезвом виде. За это на него завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

– Согласно решения суда, правонарушитель признан виновным в совершении преступления, с назначением наказания в виде конфискации транспортного средства, как орудия преступления в доход государства, - сообщают в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Помимо этого нарушителю назначили 250 часов обязательных работ и лишили прав еще на два года.