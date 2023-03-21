Биографов и переводчиков Алтайского края приглашают в литературные резиденции

На Алтае писатели соберется в парке-отеле «Чайка»

Ассоциация союзов писателей и издателей России приглашает биографов и переводчиков Алтайского края в литературные резиденции.

– Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20 дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить (онлайн или лично) профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей, - рассказывают в ассоциации.

В прошлом году работали семь резиденций АСПИР — близ Ясной Поляны и в легендарном Комарово, в Пятигорске, Свердловской, Оренбуржской, Орловской, Новосибирской областях и под Благовещенском. Всего через них прошли более 200 писателей. Некоторые их книги уже вышли в печать.

В мае 2023 года Ассоциация союзов писателей и издателей России приглашает писателей в две резиденции:

– с 03.05 по 23.05 — в Волгоградской области (г. Волжский, гостиничный комплекс «Плёс») — для авторов литературных биографий (6 мест);

– с 05.05. по 25.05 — на Алтае (пос. Борзовая Заимка под Барнаулом, парк-отель «Чайка») — для литературных переводчиков (6 мест).

Узнать условия конкурса и подать заявку на участие в Волгоградской области и в Алтайском крае можно на сайте ассоциации.