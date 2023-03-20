Жительница Барнаула вложилась в «инвестпроект» мошенников и потеряла полмиллиона

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле очередная жительница стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летняя женщина хотела вложиться в инвестиционный проект, который оказался всего лишь ловушкой.

По словам потерпевшей, в октябре прошлого года ей позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать на участии в инвестпроектах и получении процентов. Доверчивая женщина через мобильное приложение оформила кредит на 265 тысяч рублей и перевела через банкомат.

- Остальную сумму потерпевшая переводила разными частями через салоны связи и мобильные приложения. Выяснилось, что гражданка оформила на себя кредиты в нескольких банковских организациях, - отметили в полиции.

Всего до февраля этого года бийчанка перевела аферистам полмиллиона рублей. Когда брокеры перестали выходить на связь, женщина усомнилась в существовании проекта. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.