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НовостиСпорт20 марта 2023 6:30

На алтайское министерство спорта подали в суд из-за отказа в заключении концессии

Истцом выступили несостоявшиеся создатели теннисного центра
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Настольный теннис

Настольный теннис

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская компания «Кайрос», которая выступала с концессией по строительству центра настолько тенниса, заявила иск с претензиями к алтайскому министерству спорта. Как пишет «Толк», причиной стал приказ об отказе в заключении концессионного соглашения.

Компания через суд пытается признать приказ незаконным. Заявление было подано 6 марта, о пока его не рассмотрели, так как компания не приложила документы, подтверждающие направление копии заявления заинтересованному лицу. Вероятно, речь идет о министерстве.

«Кайрос» планировал построить объект недалеко от гипермаркета «Лента» на Павловском тракте.