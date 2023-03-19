На пожаре в Рубцовске спасли людей

На тушении были задействованы 10 человек личного состава Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье, 19 марта, в Рубцовске произошел пожар в квартире многоэтажки.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже в доме на улице Комсомольской.

– В ходе работы звеном газодымозащитной службы были спасены два человека, еще четверо были эвакуированы, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Только после того, как жильцы оказались в безопасности, пожарные приступили к тушению. Общая площадь, охваченная огнем составила около 12 квадратных метров. Для полной ликвидации возгорания потребовались две автоцистерны. Никто не пострадал.