Барнаульцы жалуются на «тухлую» воду

Вода вернет привычный вкус после вскрытия рек Фото: Анна СЕМИНА

В последние дни барнаульцы все чаще стали жаловаться на качество питьевой воды.

На этой неделе жители краевой столицы в полной мере ощутили наступление не календарной, а самой настоящей весны. И это ощущается не только плюсом на термометре, но и качеством жизни, а оно напрямую зависит от воды.

Сейчас из-под крана действительно течет вода с заметным запахом тины. Это обычная ситуация для марта.

– Даже если цвет воды у вас дома изменился – она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН. Наши сотрудники следят за этим в режиме «24 на 7», - успокаивает генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Дело в том, что в Обь начинают попадать талые воды, из-за этого она становится мутной, появляется характерный привкус. К сожалению, избавиться от него в домашних условиях проблематично. Остается только ждать ледохода и после него вода вновь станет привычного вкуса.

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