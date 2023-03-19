В Барнауле произошло ДТП с участием бетономешалки

ДТП с бетономешалкой. Скриншот страницы сообщества vk.com/incident22

В воскресенье, 19 марта, в Барнауле произошла авария с участием бетономешалки.

– На Лесном тракте произошло ДТП с участием бетономешалки. Движение оказалось заблокированным в обе стороны, - рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Кто стал вторым участником аварии не сообщается. Также на момент публикации не поступала информация по возможным пострадавшим.

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