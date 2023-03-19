Барнаульцы возмущены свалкой около детского сада

Стихийная свалка. Скриншот фото со страницы vk.com/chb_brn

Жители Барнаула жалуются на свалку, которая образовалась неподалеку от детского сада, а администрация района игнорирует проблему.

– Ужас на контейнерной площадке. Пять месяцев никто не убирает. Уже много раз обращались к ответственным лицам, - рассказал участник сообщества «Черное и Белое Барнаул» Данил.

По его словам, свалка образовалась в округе контейнерной площадки, расположенной на Фурманова, 26/Рылеева, 21. Причем буквально в шаговой доступности оттуда находится детский сад №279.

Однако другие участники сообщества посчитали, что все дело в отсутствии дворника и отношении самих жителей к проблеме, так как судя по снимкам можно сделать два вывода: пустые контейнеры либо говорят о том, что мусор все же вывозят, но при перегрузке он вываливается и дворник его не убирает, либо жители просто не доносят свои отходы до контейнеров.

А кто-то просто советует собраться и навести самостоятельно порядок, а не терпеть мусор рядом со своим домом.