Фура «собрала» два автобуса под Бийском

Место происшествия. Скриношот видео: Аварком.Бийск

Поздним вечером 17 марта под Бийском произошло серьезное ДТП – фура «собрала» два автобуса.

Авария произошла в районе Шубенки, сообщает «Бийск 22». Известно, что в результате ДТП травмы получила 80-летняя женщина. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в центральную больницу. Остальным пострадавшим помощь медиков оказали на месте.

По одной из версий, ДТП произошло из-за плохих погодных условий – кроме темноты опустился густой туман из-за чего видимость на трассе сильно упала.

– Автобус стоял на дороге ремонтировался, опознавательных знаков никаких не выставил, ни аварийки, вообще ничего. За пол часа до аварии его еле успели обрулить, а дальше больше, туман усилился видимо, - комментирует произошедшее один из участников сообщества.