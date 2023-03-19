Крупную кражу раскрыли в Бийске

Подозреваемый стащил ключи у потерпевшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали рецидивиста, которого подозревают в совершении крупной кражи. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С заявлением о краже обратился житель поселка Восточный. Он рассказал, что неизвестные проникли в его дом и вынесли ценности.

– Среди похищенного - стиральная машина, телевизор, акустическая колонка, сотовый телефон и роутер, - поясняют в полиции.

Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Под подозрение попал 43-летний знакомый пострадавшего. Выяснилось, что накануне он вместе со своей будущей «жертвой» выпивал в гостях у общего приятеля, а когда все уснули, он взял ключи от дома, вызвал такси, приехал на указанный адрес и вынес всю технику.

По факту кражи возбудили уголовное дело.