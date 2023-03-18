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НовостиПроисшествия18 марта 2023 11:03

Двух молодых закладчиков задержали в Бийске

Возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали молодых распространителей синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По информации ведомства, молодые люди приехали в Бийск из соседнего региона. Парней задержали во время подготовки тайников с наркотиками. Из машины подозреваемых изъяли 25 свертков с запрещенным веществом.

Закладчики показали места, где успели сделать так называемые тайники .

Правоохранители возбудили уголовное дело, молодых людей заключили под стражу.