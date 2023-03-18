Двух молодых закладчиков задержали в Бийске

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали молодых распространителей синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По информации ведомства, молодые люди приехали в Бийск из соседнего региона. Парней задержали во время подготовки тайников с наркотиками. Из машины подозреваемых изъяли 25 свертков с запрещенным веществом.

Закладчики показали места, где успели сделать так называемые тайники .

Правоохранители возбудили уголовное дело, молодых людей заключили под стражу.