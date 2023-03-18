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НовостиОбщество18 марта 2023 10:25

В Белокурихе спасли мужчину, который получил травму ноги

Его передали медикам
Герман Архаров
Спасатели наложили на ногу пострадавшего тугую повязку,

Спасатели наложили на ногу пострадавшего тугую повязку,

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Белокурихе спасли мужчину, который получил травму ноги во время прогулки. Об этом пишет ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Постоялец одного из санаториев гулял в горной местности в районе «Вековой сосны». Там мужчина получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться, поэтому обратился за помощью в МЧС

Спасатели наложили на ногу пострадавшего тугую повязку, а затем на носилках спустили до снегохода. Вскоре мужчину передали медикам.

Ранее мы рассказывали о том, что на Алтае мужчина на снегоходе провалился в овраг по пути в монастырь. На помощь жителю региона также пришли спасатели.