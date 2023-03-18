Спасатели наложили на ногу пострадавшего тугую повязку, Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Белокурихе спасли мужчину, который получил травму ноги во время прогулки. Об этом пишет ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Постоялец одного из санаториев гулял в горной местности в районе «Вековой сосны». Там мужчина получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться, поэтому обратился за помощью в МЧС

Спасатели наложили на ногу пострадавшего тугую повязку, а затем на носилках спустили до снегохода. Вскоре мужчину передали медикам.

Ранее мы рассказывали о том, что на Алтае мужчина на снегоходе провалился в овраг по пути в монастырь. На помощь жителю региона также пришли спасатели.