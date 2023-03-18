На Алтае поезд насмерть сбил мужчину

На месте ЧП. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В ночь на 18 марта на железнодорожной станции Шипуново в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину, пишет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент его сбил проезжавший грузовой поезд. В результате случившегося пострадавший скончался.

Представители Рубцовской транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.