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НовостиПроисшествия18 марта 2023 9:05

На Алтае поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло на железнодорожной станции Шипуново
Герман Архаров
На месте ЧП. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На месте ЧП. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В ночь на 18 марта на железнодорожной станции Шипуново в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину, пишет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент его сбил проезжавший грузовой поезд. В результате случившегося пострадавший скончался.

Представители Рубцовской транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.