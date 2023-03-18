На Алтае простятся с погибшем в зоне СВО 20-летним Владимиром Хакимовым

Прощание состоится 19 марта Фото: Архив "КП"

В зоне СВО погиб житель Алтайского края Владимир Хакимов. Прощание с ним состоится 19 марта, сообщает Telegram-канал Мамонтовского района.

После школы молодой человек учился в колледже АлтГУ по специальности «юридическое дело», а затем поступил на заочное отделение АГАУ. В 2021-2022 годах служил в армии.

В СВО участвовал в качестве стрелка мотострелковой роты, был мобилизован. Известно, что молодой человек погиб 17 февраля.

А администрации района выразили соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым молодого человека

Прощание Владимиром Хакимовым состоится в воскресенье, 19 марта, с 11:30 до 12:30 часов в районном ДК.

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