На Алтае простятся с погибшем в зоне СВО 20-летним Владимиром Хакимовым

Прощание состоится 19 марта
Фото: Архив "КП"
В зоне СВО погиб житель Алтайского края Владимир Хакимов. Прощание с ним состоится 19 марта, сообщает Telegram-канал Мамонтовского района.
После школы молодой человек учился в колледже АлтГУ по специальности «юридическое дело», а затем поступил на заочное отделение АГАУ. В 2021-2022 годах служил в армии.
В СВО участвовал в качестве стрелка мотострелковой роты, был мобилизован. Известно, что молодой человек погиб 17 февраля.
А администрации района выразили соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым молодого человека
Прощание Владимиром Хакимовым состоится в воскресенье, 19 марта, с 11:30 до 12:30 часов в районном ДК.
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