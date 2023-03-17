На Алтае двое мужчин убили собутыльника, завернули тело в мешки и выбросили на свалке

Мужчины вместе выпивали Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае будут судить двух жителей Косихинского района. Их обвиняют в убийстве знакомого, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В октябре прошлого года 22-летний и 55-летний обвиняемые распивали спиртное в доме одного из них. Через какое-то время к ним присоединился 50-летний односельчанин и подросток. В ходе распития алкоголя потерпевший оскорбил молодого мужчину. Тот начал избивать обидчика, в ход пошла даже кочерга. Другие участники застолья присоединились к избиению. В конце концов 22-летний обвиняемый задушил знакомого при помощи деревянной рейки.

- С целью сокрытия следов преступления, молодой человек совместно с подростком обернули тело погибшего в полиэтиленовые мешки и вывезли на свалку, расположенную на окраине села, - отметили в следственном управлении.

Обвиняемые признали вину. Уголовное дело направлено в суд.