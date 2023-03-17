18-летняя жительница Новосибирска попалась на «закладках» в Бийске

Следком Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить молодую жительницу Новосибирска. Она пыталась заработать путем сбыта наркотиков, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительным данным, в 2022 году 18-летняя девушка стала искать работу. В интернете она познакомилась с неизвестным и договорилась о незаконном сбыте наркотиков. В Новосибирске она получила наркотики и приехала в Бийск для формирования тайников с «закладками». В частном секторе она спрятала несколько свертков, после чего ее задержала полиция.

- В ходе личного досмотра в ее одежде было обнаружено и изъято еще 114 свертков с наркотическим средством, приготовленные для дальнейшего сбыта на территории Бийска, - отметили в следкоме.

В итоге она признала свою вину. Девушку арестована и находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.