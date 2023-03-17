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НовостиОбщество17 марта 2023 9:17

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

Кредитная организация признана лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии портала «Банки.ру»

Помимо главной номинации банк также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях «Кредит наличными» и «Вторичное жилье».

В минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них. Об этом рассказал член правления кредитной организации Святослав Островский в ходе церемонии «Банк года».

«В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов продолжает уверенный рост, а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные банковские продукты и сервисы», – подчеркнул Святослав Островский.

Кроме главной премии «Банк года» кредитная организация стала лауреатом в номинации «Вторичное жилье - лидер онлайн-заявок на Банки.ру (ипотечные кредиты)». В номинации «Кредит наличными» банк также был признан лидером по онлайн-заявкам на Банки.ру (потребительские кредиты).