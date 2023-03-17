Бюджет Барнаула вырос почти до 25 млрд рублей в прошлом году

Бюджет Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула во время отчета о своей работе в 2022 году заявил о том, что бюджет города вырос почти до 25 млрд рублей. Как сообщил Вячеслав Франк, собственные доходы города увеличились на 13%.

В прошлом году из вышестоящих бюджетов Барнаул получил 15 млрд. Деньги были направлены на федеральные проекты и региональные программы.

В целом бюджет краевой столицы по итогам прошлого года составил 24,9 млрд рублей. На одного жителя города бюджетная обеспеченность составила более 14 тысяч рублей.