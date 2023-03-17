На алтайской трассе водитель автобуса насмерть сбил пешехода

Автобус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовском районе Алтайского края водитель насмерть сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, смертельное ДТП произошло утром, около 06:15.

По предварительным данным, водитель 1964 года на автобусе Daimler-Benz двигался из Рубцовска в сторону Змеиногорска и сбил пешехода 1981 года рождения. Потерпевший двигался по правому краю дороги.

- В результате дорожно-транспортных происшествий пешеход-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в ГИБДД по Алтайскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются.