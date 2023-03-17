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НовостиОбщество17 марта 2023 6:41

В Алтайском крае зафиксировали рост спроса на дворников

Желающих ими стать не так много
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дворники

Дворники

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали увеличение спроса на дворников. Как сообщает сервис hh.ru, все меньше людей хотят идти на эту работу.

В первой половине марта количество вакансий выросло на 96% по сравнению с тем же периодом в феврале. Чаще всего дворников ищут магазины, аптеки, медицинские организации и так далее.

В вакансиях предлагают работу на полный рабочий день и на частичную занятость. Работодатели готовы нанять людей без опыта работы. В среднем, зарплата дворника составляет 22 тысячи рублей, хотя кандидаты ожидают чуть больше – 22,8 тыс. рублей.

На одну вакансию дворника сейчас приходится 0,6 резюме.